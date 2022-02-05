Мнение: Роботы-программисты уже здесь, фоторобот по ДНК и самогорение плазмы

1. Британские учёные разработали ИИ, который сам генерит код. Код этот на мой субъективный вкус довольно уродлив, но на удивление понятен. То есть это хороший рабочий код, который легко будет поддерживать:



https://hightech.plus/2022/02/03/novii-ii-deepmind-samostoyatelno-pishet-kod-urovne-54-luchshih-koderov

В прошлом году OpenAI выпустила модель ИИ Codex, которая преобразовывала команды английского языка в программный код. На то время это был один из самых эффективных образцов машинного программирования. Британская лаборатория DeepMind, принадлежащая Alphabet, утверждает, что превзошла Codex по ряду ключевых параметров — их новый ИИ пишет программный код на конкурентноспособном уровне с программистами-людьми и самостоятельно придумывает алгоритмы решения предлагаемых ему задач.



Пример написанного роботом кода на питоне можно увидеть вот тут, страница 5 (я прикрепил код к посту):



https://storage.googleapis.com/deepmind-media/AlphaCode/competition_level_code_generation_with_alphacode.pdf



Этот инструмент, конечно, не сможет заменить программистов, по двум причинам. Во-первых, до уровня крутых программистов роботу ещё расти и расти. Во-вторых, кто-то же должен давать роботу задания, пусть даже словами. Эта штука станет не заменой программисту, а его инструментом. Как АвтоКад не заменил инженеров, но позволил инженерам делать чертежи быстрее.



Но, в целом, это всё же пугающая новость. Когда технология пойдёт в массы, скорость исследований и разработки резко вырастет. Это один из давно предсказанных шагов к сингулярности.

2. Внешность определяется генетикой, это понятно. Ещё и нашим образом жизни, разумеется, но в первую очередь всё же генетикой. Так что если скормить нейросети миллион геномов и миллион фотографий владельцев этих геномов, она наверняка научится строить фотороботы по генетическим следам. Выглядит вполне реально:

https://hightech.plus/2022/02/02/algoritm-corsight-ai-smozhet-sozdavat-fotorobot-cheloveka-po-ego-dnk

Израильский стартап Corsight AI хочет произвести революцию в работе правоохранительных органов. Компания разрабатывает систему «DNA to Face» — алгоритм, который генерирует фотореалистичное изображения человека на основе его ДНК. Ранее эта технология считалась невозможной, но стартап уверен, что у него получится — он уже привлек финансирование и получил нескольких влиятельных специалистов в свой консультативный совет, включая бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси и бывшего помощника директора ФБР Оливера Ревелла.

Технология Corsight использует алгоритмы машинного обучения для анализа генетического материала, который может быть извлечен из волос, частиц кожи и ногтей человека. Система автоматически выстраивает физический профиль, составляя таким образом фоторобот — более точное изображение подозреваемого преступника или пропавшего без вести, чем могут составить эксперты-криминалисты по описанию очевидцев.

3. Американские учёные утверждают, что вплотную приблизились к созданию термоядерной энергетики. Им почти удалось добиться самогорения плазмы. Если ещё сильнее повысить мощность установки, обеспечить стабильный приток топлива и отвод полученной энергии, термоядерный реактор будет готов:

https://rg.ru/2022/01/27/iskusstvennoe-solnce.html

Физикам из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе (США) удалось создать горящую плазму – топливо для ядерного синтеза. В журнале Nature сообщается, что ученые сумели получить рекордную в области инерционного синтеза энергию. По мнению специалистов, достигнутый результат максимально приближает их к созданию самоподдерживающейся термоядерной реакции.

Спрос на энергию, безопасную доля окружающей среды, будет расти, поэтому ученые возлагают большие надежды на ядерный синтез. По сути, задача исследователей сводится к тому, чтобы скопировать “технологию работы звезды”. Так, источником энергии Солнца является термоядерный синтез водорода в гелий, который идет под действием гравитации при температуре около 15 миллионов градусов по Цельсию.

Различные исследовательские группы по всему миру пытаются путем синтеза ядер водорода зажечь Солнце на Земле. Если хоть один проект увенчается успехом, то, согласно задумке, появится неиссякаемый источник энергии. Большой шаг на пути к этому успеху сделала международная группа исследователей из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса.

Для своих экспериментов команда под руководством Алекса Зилстры использовала самую мощную в мире лазерную систему, размер которой сопоставим с тремя футбольными полями.

Суть процесса в следующем: в рабочую камеру помещается крохотная капсула из изотопов водорода дейтерия и трития. 192 лазерных луча нагревают внутреннюю часть капсулы размером в несколько миллиметров. При таком лазерном импульсе достигается давление около 100 миллиардов бар и температура 100 миллионов градусов (в центре Солнца температура всего 15 миллионов градусов). Высокое давление и очень высокая температура приводят к синтезу ядер гелия из ядер дейтерия и трития. Именно в этот момент и начинается термоядерная реакция, сопровождающаяся выделением огромных объемов энергии. Все это происходит за доли секунды (авторы работы не дают информации, как долго горела плазма).

“После того, как эта статья была завершена, – говорят физики, – в ходе нового эксперимента 8 августа 2021 года была зафиксирована мощность термоядерного синтеза около 1,35 мегаджоулей”. Это составляет около 70% от общего количества энергии, затраченного на запуск термоядерной реакции.

Любопытно, как будет выглядеть «фукусима» на термоядерном реакторе? Я подозреваю, что жителям региона, в котором произойдёт катастрофа, не поздоровится.