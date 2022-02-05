Мнение: Олимпи-АДСКОЕ движение: двойная доза трэша



Палку в нос? Не вопрос!

Вообще, удивительны, конечно, эти две “ковидные” Олимпиады, состоявшиеся, как по заказу, ПОДРЯД в двух самых показательных странах “развитого Востока” – в Японии и вот в Китае. Летняя в Японии в 2021, зимняя в Китае сейчас. С разницей, по сути, в полгода.

Это ж какой-то лютый ад. Если надо было показательно убить саму идею олимпиад и всего олимпийского движения – ничего лучше этой “двойной дозы трэша” и нельзя было придумать. Мало того, что сами по себе соревнования в разгар тотальной промывки мозгов по поводу “чудовищной пандемии” – нечто противоестественное; тут, типа, о душе впору думать, “мы все умрем” и все такое – а они прыгают с палками “кто выше”, как ненормальные. Но хуже, что все это к тому ж проводится на Востоке – то есть в механистичном царстве роботов, в принципе враждебных Человеку, которым “ситуация ЧП” позволила, наконец, эту свою враждебность проявлять совершенно безнаказанно.

Уже по Японии было ясно, что пребывать на такой “олимпиаде” просто опасно для своего психического здоровья; как минимум потом всю оставшуюся жизнь станут сниться кошмары. Тотальный контроль, жизнь как в концлагере, среди ночи могут ворваться “охранники”, заподозрив, что спортсмены “занимаются неразрешенным сексом” или даже просто “незаконно собрались в номере у кого-то, чтобы поиграть в карты (так “попали” какие-то наши типа гандболисты)…

Потому что – низззя! “Мы спасаем жизни!” Поэтому – ничего нельзя, даже еду там, в Японии, подсовывали по утрам под дверь “номера”, типа “препятствуя заражению”. Тюремный режим, болельщиков нет, о том, чтобы погулять по городу и посмотреть страну, тем паче – познакомиться с местными – вообще и речи не может быть… Нахера, спрашивается, такая Олимпиада – привыкать к новому Мировому Распорядку, где человек – ничто?

А теперь – еще и Китай, в котором всё то же самое, только умноженное еще на 10! Лично меня поразила такая маленькая деталь, на которую тем не менее очень часто жалуются: сейчас там у всех тотально постоянно берут “пробы на корону” – засовывая палочки кому в нос, кому в рот; так вот оказывается – они делают это БОЛЬНО! Реально – такой, типа, в Китае то ли народный обычай, то ли порядок. Суют тебе палочку в слизистую – и НАДАВЛИВАЮТ. Бррррр! У многих буквально слезы из глаз.

А в день иной раз по три таких “пробы” надо сдать.

И главное – не откажешься. Более того: если даже захочешь оттуда как можно быстрее смотаться – тебя без этих “проб” даже в самолет не посадят. Буквально – не выпустят. Минимум две надо сдать, и чтобы они показали “отрицательный тест”. Не покажут – сиди дальше. В номере, по сути – в карцере.

Вот такая “веселая Олимпиада”. Мировой, с позволения сказать, “праздник спорта”.

Причем, что особенно смешно – Россия ведь в этой Олимпиаде (как и в летней в прошлом году) не участвует. Россия отстранена от участия во всех международных соревнованиях до лета 2022 года – за допинг. Вместо российских в Олимпиаде участвуют некие челы без флага и гимна от имени МОК. Кто это? Черт знает. Но носы у всех болят, расковыренные “палочками для проб” – как у всех.

Какая все-таки мерзость… И зачем это всё? Чего ради? Сплошное унижение и садизм. Восток, другими словами. Всё – только ради благостной телекартинки, как в “Черном Зеркале”.