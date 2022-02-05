 

Лефортовский суд отклонил ходатайство адвокатов Навального об объективном рассмотрении его дела

05.02.2022, 20:31, Разное
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Ходатайство адвокатов Алексея Навального об объективном рассмотрении его дела оставлено без удовлетворения. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы в пятницу.

Очередное уголовное дело в отношении Навального поступило в суд на прошлой неделе. Политика, находящегося в колонии, обвиняют в мошенничестве и оскорблении судьи. В ходатайстве, которое подали его адвокаты, в частности, говорится: «Мы просим суд рассмотреть это дело объективно и беспристрастно, не поддаваясь политически окрашенному давлению со стороны каких бы то ни было структур и органов, а также принять во внимание многочисленные доказательства невиновности нашего подзащитного».

Резолютивную и мотивировочную часть решения суд огласил одновременно. Адвокатам было отказано в удовлетворении ходатайства на следующих основаниях: «Рассмотрение любого уголовного дела и постановление любого приговора не могут производиться без учёта личности обвиняемого. Поэтому ложно понятая «объективность», основанная лишь на наличии или отсутствия в действиях подсудимого признаков деликта, должна быть отвергнута судом. Кроме того, согласно ст. 3 Конституции РФ, источником власти, в том числе судебной, является народ. И потому игнорировать волю народа, переданную суду исполнительной властью в виде Обвинительного заключения, суд не имеет права».

Когда начнётся судебный процесс в отношении Навального, пока неизвестно. Однако суд намерен рассмотреть дело как можно быстрее и вынести максимально суровый приговор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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