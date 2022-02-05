Мнение: Разбор заданий теста №26 (из 2-го курса)

Друзья, выполняю свое обещание: разобрать последнее тестирование, которое было на курсе “Психоалхимия. Хранители 12 ресурсов” и за которое некоторые участники получили сертификаты.

Тестирование было очень простое и даже примитивное по форме, но оказалось непростым по содержанию.

Давайте посмотрим, какими были задания, какими ответы и почему.

Почему, вы поможете мне разобрать.

Каждое из 12 заданий теста было про отдельный ресурс, по порядку 12 ресурсов.

Из 4 утверждений про ресурс нужно было выбрать то, которое неверно.

То есть из 4 утверждений 3 верные, 1 – неверное и его надо было выбрать для правильного ответа.

1. Имидж

– Прокачать имидж можно в любом возрасте

– Фрустрированный Имидж не дает подключить ресурс Любовь

– При прокачке Имиджа подключается и ресурс Здоровье

– Прокачку Имиджа можно начинать со смены одежды

Правильный ответ (то есть неверное утверждение): 2-ой.

Подключить ресурс Любовь можно, имея фрустрированный ресурс Имидж.

Это касается подключения любого ресурса: фрустрированный ресурс не мешает подключать противоположный. Прокачивать – да, мешает. Но при прокачке одного ресурса обязательно подключается и противоположный.

Кто расскажет, как это происходит в случае фрустрированного имиджа при подключении ресурса Любовь? И как прокачка ресурса Любовь обязательно подключает Имидж?

Кто еще опишет, почему все остальные утверждения верны? Кто сделал ошибку и теперь хорошо понимает, почему это ошибка? По поводу все остальных заданий ошибки свои тоже можно разбирать, но разбирать ошибки – это не объяснять свою ошибку и не посыпать голову пеплом, а дополнять описания логики правильного ответа.

2. Экономика

– Имея от семьи начальный капитал, прокачать ресурс Экономика проще

– Хорошие с детства привычки помогают прокачать Экономику

– От ресурса Экономика больше, чем от других, зависит ОЗ

– Без ресурса Работа не будет прокачанной Экономики

Неверное утверждение: 1-е.

Прокачка ресурса Экономика и прокачка любого ресурса не зависит от внешнего ресурса.

Это касается прокачки любого ресурса.

Подключить ресурс с помощью внешней подачи действительно проще, однако прокачка будет так же сложна, иногда внешний ресурс даже тормозит прокачку.

Кто опишет как именно это происходит в ресурсе Экономика?

Почему все остальные утверждения верны?

3. Учеба

– Дипломы о высшем образовании влияют на ОЗ

– Чтобы прокачать ресурс Учеба, его необходимо связать с Работой

– Подключение ресурса Учеба – лучшее средство от депрессии

– Подключенный ресурс Учеба помогает ресурсу Любовь

Неверное утверждение (и правильный ответ) – 1-й.

Сами по себе дипломы не влияют на ОЗ.

Опосредованно они могут влиять на поиск хорошей работы.

Но, если мы предположим, что дипломы были куплены тем или иным образом, ОЗ они не увеличат.

Вот хорошее образование, в том числе самообразование (без дипломов) на ОЗ очень влияет.

Кто опишет разницу?

И по поводу верных утверждений пишите свое мнение тоже.

4. Семья

– Фрустрация ресурса Семья бывает из-за чтения вредных статей

– Дальние родственники могут быть так же важны, как близкие

– Если не родить детей, ресурс Семья не прокачать

– Без подключенного ресурса Семья, нельзя прокачать Работу

Неверное утверждение – 3.

Можно прокачать ресурс Семьи, не рожая детей.

Детей можно усыновить, можно воспитывать детей супруга, можно заниматься детьми близких родственников, и это будет такая же прокачка ресурса Семья.

Хотя своих биологических детей иметь очень приятно и это одно из больших благ этого мира, ситуации бывают разные, и бесплодные люди не лишены возможности прокачать ресурс Семьи. Они тоже так же могут стать родителями и воспитателями.

Кто понимает, почему не становясь родителями и воспитателями, ресурс Семьи не прокачать?

Понятно, почему остальные утверждения верны?

5. Искусство

– Фрустрация ресурса Искусства всегда бывает из-за короны

– Дурной вкус в имидже – это фрустрация ресурса Искусство

– На формирование художественного вкуса влияет воспитание с детства

– Успех в творчестве напрямую зависит от врожденного таланта

Неверное утверждение: 2.

Искусство и Имидж – разные ресурсы.

В некоторых случаях бывает, что у художников – дурной вкус в имидже.

В Искусстве у них все в порядке, а в Имидже – очень плохо.

Как думаете, почему это происходит?

И верные утверждения разбирайте.

6. Здоровье

– Без нормальной физической активности не бывает здоровья

– Ресурс Здоровье зависит от генов

– Человек с плохим Здоровьем не может иметь хорошую ОЗ

– Ресурс Здоровье нельзя прокачать в старости

Все утверждения верны, кроме 3-го.

Человек с плохим здоровьем может иметь хорошую ОЗ.

Состоятельные люди, известные люди имеют хорошую ОЗ, но могут быть больны.

В пожилом возрасте у всех почти здоровье плоховато, однако ОЗ все-таки может быть достаточно хорошей, во всех отношениях.

Понятно это? А верные утверждения очевидны?

7. Любовь

– С фрустрированным ресурсом Секс нельзя подключить Любовь

– Прокачанная Любовь подключает ресурс Семью

– Для женской любовной ОЗ имеет большое значение Экономика

– Для мужской любовной ОЗ имеет большое значение Имидж

Неверное утверждение – 1.

Здесь как в 1-ом задании. Можно подключить ресурс, если другой, даже важный, даже связанный с этим, фрустрирован.

Прокачать будет сложно. Но прокачка ресурса Любовь непременно подключит ресурс Секс.

И наоборот. Подключение ресурса Секс поможет прокачать ресурс Любовь.

Разбирайте это задание тоже.

8. Секс

– Человек с прокачанным ресурсом Секс редко смущается

– Прокачанный ресурс Секс подключает Имидж

– Прокачанный ресурс Секс подключает Здоровье

– Любовь к порно противоречит прокачке ресурса Секс

Неверное утверждение – 1.

Более того, человек с прокачанным ресурсом Секс может смущаться куда чаще тех, у кого этот ресурс фрустрирован.

Самые беззастенчивые люди, готовые публично обсуждать интимные подробности и говорить про секс, как правило имеют фрустрированный или очень проблемный ресурс Секс.

Кто понимает, почему?

А остальные утвержждения почему верны?

9. Альтруизм

– Волонтеры могут иметь фрустрированный Альтруизм

– Человек с подключенным Альтруизмом бывает жесток

– Альтруист может никогда не подавать нищим

– Без ресурса Альтруизм вполне можно обойтись

Без ресурса Альтруизм нельзя обойтись.

Это очень важный ресурс, так же, как и другие из 12, и более некоторых.

Да, можно выжить без некоторых ресурсов, но “вполне можно обойтись” – это неверное утверждение.

Понятно?

А остальные утверждения?

10. Работа

– Работа – главный ресурс в круге ресурсов

– Прокачанная Работа подключает много ресурсов

– Трудоголики имеют корону в ресурсе Работа

– Работа не бывает бесплатной

Неверное утверждение – последнее.

Работа может быть бесплатной.

Оставлю это задание для того, чтобы кто-нибудь из моих умных комментаторов его объяснили.

И верные утверждения тоже.

11. Дружба

– С помощью Дружбы легко подключить Работу

– Друзья-алкоголики не дадут бросить пить

– У близких друзей обычно одно мнение на двоих

– Друзья предают чаще, чем родственники

Неверное утверждение – последнее.

В этом задании многим наверняка было сложно выбрать одно неверное, неверными казались многие.

Давайте разберем, почему остальные верны.

12. Транс

– Духовные практики могут быть вредны

– Эзотерика помогает подключить Транс

– Спорт помогает подключить Транс

– Человек с прокачанным Трансом – маг

Неверное утверждение – 2.

Сначала я хотела сделать вариант “ззотерика не помогает” и неверное утверждение – Спорт. Но потом побоялась, что будет слишком сложно для вас, и сделала простой неверный вариант “эзотерика помогает”. Спорт тоже мало помогает, но все же больше, чем ззотерика. Кто-то ошибся в этом простом задании?