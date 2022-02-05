Мнение: Новый газовый контракт с Китаем

Газпром и CNPC подписали контракт на поставку российского газа в Китай по дальневосточному маршруту (МГП Сила Сибири-3)

Контрактный объем поставок российского трубопроводного газа в Китай в совокупности достигнет 48 млрд м3/год

После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд м3/год и в совокупности достигнет 48 млрд м3/год, включая поставки по магистральному газопроводу (МГП) Сила Сибири-1.

Почему не МГП Сила Сибири-2?

Контракт по МГП Сила Сибири-3 – это очевидная уступка китайцам, давно стремящихся получать природный газ по кратчайшему пути доставки.

Стоимость строительства российских МГП в Китай откровенно дорогая. Китайцы строят значительно дешевле, к примеру, из Мьянмы.

Стоимость российских газопроводов учитывается в цене на газ, что делает ее некомфортной для Китая.

Китай давно пытался заключить контракт на поставку по Дальневосточному маршруту.

Еще 3 сентября 2015 г Газпром и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту поставок природного газа из России в Китай и по строительству МГП Сила Сибири-3 с Дальнего Востока. Но власти РФ не торопились.

Было понятно, что сначала нужно было подписать контракт на поставку газа по Западному маршруту (Сила Сибири-2).

Но подписать этот контракт никак не удается:

в далеком 2006 г. А. Миллер мечтательно назвал приоритетным западный маршрут поставки газа в Китай, именуемый тогда МГП Алтай.

в 2016 г. во время визита в Китай даже В. Путину не удалось подписать столь ожидаемый Газпромом контракт на поставку газа по МГП Сила Сибири 2 (Западный маршрут, МГП Алтай).

перед нынешней поездкой В. Путина в Китай снова было заявлено, что может быть подписан долгосрочный контракт на поставки газа в Китай по МГП Сила Сибири-2.

Что такое 10 млрд м3/год в сравнении с 50 млрд м3/год по МГП Сила Сибири-2?

Ныне Западный маршрут, наконец, решили реализовать.

В январе 2022 г. была завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства МГП Союз Восток – монгольской части МГП Сила Сибири-2 и позволит поставлять в Китай до 50 млрд м3/год газа.

Но воз и ныне там.

Нынешние тезисы председателя правления Газпрома А. Миллера:

подписание уже 2го контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями;

наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа.

Напомним, что о ходе переговоров по дальневосточному маршруту поставок газа в Китай с шельфа о. Сахалин (МГП Сила Сибири-3) сообщалось очень мало.

Казалось это вообще не проработанный маршрут.

В 2014 г. Газпром и CNPC подписали 30-летний договор купли-продажи газа по восточному маршруту (по МГП Сила Сибири-1) в объеме 38 млрд м3 газа/год.

Торжественная церемония, посвященная началу первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай, состоялась 2 декабря 2019 г.

Поставки по нему пока невелики:

А. Новак озвучил цифру общих поставок газа по МГП Сила Сибири-1 на конец ноября 2021 г.- 13,4 млрд м3.

с учетом объемов, поставленных в декабре 2019 г. и за 2020 г., это дает объем поставок 8,971 млрд м3 за 11 месяцев 2021 г.

план на 2021 г. составляет 10 млрд м3, при сохранении текущей динамики поставок можно ожидать, что целевой показатель будет достигнут (в 2020 г. фактический объем поставок составил 4,1 млрд м3, что ниже плана на 900 млн м3).

Но поставки постепенно растут с перспективой выхода на проектную мощность 38 млрд м3/год в 2025 г.

Дальневосточный маршрут (МГП Сила Сибири-3), предполагающий поставки с шельфа о. Сахалин, некоторое время назад рассматривался как приоритетный по отношению к МГП Сила Сибири-2.

Экономическая целесообразность таких поставок рассматривалась как более высокая в связи с более коротким транспортным плечом, но это компенсировалось более дорогой шельфовой добычей и транспортировкой газа.

Кроме того, ресурсная база дальневосточного маршрута – проект Сахалин-3 – столкнулся с проблемами после введения санкций США против Южно-Киринского месторождения, для которого Газпром был вынужден начать работы по созданию отечественных подводных добычных комплексов (ПДК).

Ранее сообщалось, что запуск месторождения может быть отложен, но пока Газпром идет в графике, первый пуск газа намечен на 2023 г.

Посол России в Китае А. Денисов на пресс-конференции 25 января 2022 г. сообщил, что переговоры России и Китая о новом проекте поставок в КНР природного газа с Дальнего Востока и Сахалина достигли высокой степени готовности.

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/723965-gazprom-i-cnpc-podpisali-kontrakt-na-postavku-rossiyskogo-gaza-v-kitay-po-dalnevostochnomu-marshrutu/ – цинк

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