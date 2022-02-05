 

Столтенберг обсудил с Макроном и главой ЕК возможные санкции против России

05.02.2022, 20:22, Новости дня
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил Россию с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в том числе возможные санкции против Москвы.

«Проинформировал председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен о продолжающемся наращивании военной силы РФ и ее дестабилизирующих действиях на Украине и вокруг нее», – цитирует РИА «Новости» генсека НАТО. 

По словам Столтенберга, важна поддержка тесной координации между НАТО и Евросоюзом по поводу следующих действий. Среди них генсек НАТО отметил возможные антироссийские санкции.

«Приятно поговорить с президентом Эммануэлем Макроном о наращивании военной силы РФ на и вокруг Украины», – продолжил он.

Столтенберг высоко оценил личную приверженность Макрона подходу НАТО, заключающемуся в сдерживании, обороне и диалоге.

Ранее руководство Великобритании заявило, что имеет высокую степень уверенности в том, что РФ якобы ищет предлог для вторжения на Украину. В случае эскалации Лондон подготовил санкции в отношении России, угрожая российском бизнесу.



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