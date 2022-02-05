 

Лукашенко высказался о возможности войны между Белоруссией и Украиной

05.02.2022, 20:22, Новости дня
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Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. «Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», – сообщил Лукашенко.

Он добавил, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».

Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.



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