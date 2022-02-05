 

Бабки облезлые, отстаньте от Саши! – Личное мнение

05.02.2022, 20:16, Разное
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Я не люблю псевдоумных, недокрасивых тёток.

Молодость прошла, вместе с ней и закончилась заурядная симпатичность, о чём сама тётка, увы, не подозревает.


Фото: Соцсети

Говорю же: псевдоумная. Ума нет, но поумничать любит.

Дома пылится диплом о высшем образовании. Возможно, даже красный. А фиг ли толку? Карьеры, как таковой, нет. Денег, увы, тоже.

Однако сама тётка считает себя интеллигенцией и на красивых девчонок из того же Киева смотрит свысока, захлёбываясь собственной желчью.

Я не скажу, что Саша Дони красива. Она — про другое. В каком-то плане, Саша — больше, чем просто красива.


Фото: Соцсети

Мне сложно представить гетеросексуального мужика в расцвете мужской силы, которого бы не заинтересовали её шпагаты и прочие выкрутасы этого упругого, гибкого, удивительно пропорционального 19-летнего туловища.

Товарки пожившие, но продолжающие вставлять слово «красоточка» в каждый свой глупый ник, вы чего прицепились к девчонке?

В лучших традициях некрасивой Ксюшади вы издевательским тоном, как одним лишь вам кажется, тонко, не обзывая впрямую, но оскорбляя, пытаетесь принизить девчонку.

Девчонку, если встанете рядом с которой, почувствуете себя невидимой. В том смысле, что на вас не взглянет ни один вменяемой мужик, а, взглянув, примет, в лучшем случае, за домработницу.

Вы эту прописную истину отказываетесь впускать в своё сознание, но на уровне подсознания вы всё знаете и понимаете.

Оттого и беситесь.

Мне вас жаль.

А что касается Саши, то время покажет. Может, и её в какой-то момент мне станет жаль, но пока этого чувства у меня она не вызывает.

А теперь, тётки, ходите сюда и давайте-ка вываливайте правду как на духу: страшно — стареть? Сжимаетесь в присутствии молодых и красивых?

Молодость прошла, а что на смену-то пришло?

Только честно!

Источник: Лена Миро



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