Бабки облезлые, отстаньте от Саши! – Личное мнение
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Я не люблю псевдоумных, недокрасивых тёток.
Молодость прошла, вместе с ней и закончилась заурядная симпатичность, о чём сама тётка, увы, не подозревает.
Фото: Соцсети
Говорю же: псевдоумная. Ума нет, но поумничать любит.
Дома пылится диплом о высшем образовании. Возможно, даже красный. А фиг ли толку? Карьеры, как таковой, нет. Денег, увы, тоже.
Однако сама тётка считает себя интеллигенцией и на красивых девчонок из того же Киева смотрит свысока, захлёбываясь собственной желчью.
Я не скажу, что Саша Дони красива. Она — про другое. В каком-то плане, Саша — больше, чем просто красива.
Фото: Соцсети
Мне сложно представить гетеросексуального мужика в расцвете мужской силы, которого бы не заинтересовали её шпагаты и прочие выкрутасы этого упругого, гибкого, удивительно пропорционального 19-летнего туловища.
Товарки пожившие, но продолжающие вставлять слово «красоточка» в каждый свой глупый ник, вы чего прицепились к девчонке?
В лучших традициях некрасивой Ксюшади вы издевательским тоном, как одним лишь вам кажется, тонко, не обзывая впрямую, но оскорбляя, пытаетесь принизить девчонку.
Девчонку, если встанете рядом с которой, почувствуете себя невидимой. В том смысле, что на вас не взглянет ни один вменяемой мужик, а, взглянув, примет, в лучшем случае, за домработницу.
Вы эту прописную истину отказываетесь впускать в своё сознание, но на уровне подсознания вы всё знаете и понимаете.
Оттого и беситесь.
Мне вас жаль.
А что касается Саши, то время покажет. Может, и её в какой-то момент мне станет жаль, но пока этого чувства у меня она не вызывает.
А теперь, тётки, ходите сюда и давайте-ка вываливайте правду как на духу: страшно — стареть? Сжимаетесь в присутствии молодых и красивых?
Молодость прошла, а что на смену-то пришло?
Только честно!
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Источник: Лена Миро
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