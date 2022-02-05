Как одеваться, если у вас есть лишние килограммы: приемы, которые помогут получить максимальную отдачу от своего образа

Из-за лишнего веса женщины нередко отказываются от покупки модной одежды. Они ограничиваются базовыми вещами, считая, что модные тренды не учитывают особенностей их фигуры. Возможно, так было раньше, но сейчас мода шагнула далеко вперед. Дизайнеры создают одежду, которая подчеркивает достоинства женщин с пышными формами, скрывая их недостатки. Какие модные тренды подойдут вам, если у вас есть лишние килограммы? Расскажем ниже о приемах, которые помогут вам скрыть недостатки фигуры, но при этом выглядеть стильно.

Платья с вертикальными полосками

Вертикальные полосы помогают визуально вытянуть фигуру. Они делают ее тоньше, отвлекая внимание от недостатков. Платья с такими полосами хороши тем, что придают фигуре целостность и становятся изюминкой образа. Следите за тем, чтобы они были прямыми. Любое искривление, а также горизонтальные принты испортят все впечатление от такого платья. Ищите модели длиной до колен, чтобы фигура выглядела еще тоньше.

Громоздкие сапоги

В 2022 году в моду возвращаются угги и массивные ботинки “йети”. Используйте их, чтобы отвлечь внимание от полных ног. Громоздкие сапоги хороши тем, что сами по себе выглядят гротескно. Это помогает визуально уменьшить объем бедер, сделав ноги тоньше. Носите их с легинсами, колготками или джинсами скинни, чтобы усилить эффект. Громоздкие сапоги хорошо сочетаются с объемными куртками или шубами. А вот от широких джинсов лучше отказаться.

Джинсы прямого кроя

Прямые джинсы – идеальный вариант для женщин с пышными формами. Скинни, конечно, только обтягивают бедра, подчеркивая их недостатки. Клеш и свободный крой, наоборот, скрывают лишние килограммы, но в целом делают фигуру бесформенной, лишая ее женственности. Прямые джинсы подходят женщинам любого роста. Выбирайте крой до щиколотки, чтобы отвлечь внимание от полных бедер и удлинить ноги. Эти джинсы хороши тем, что их можно носить практически с любым верхом. Например, с топами, блейзерами или объемными свитерами.

Вертикальные принты

В 2022 году в моду входят гротескные и несуразные принты. Если вам нравятся яркие узоры на одежде, выбирайте только вертикальную ориентацию. Необязательно ограничиваться только полоской. Это могут быть цветочные узоры, геометрические фигуры или даже психоделические принты. Главное, чтобы их общая композиция была вытянута вертикально, а не горизонтально. И еще один совет: откажитесь от округлых принтов. Они тоже визуально утяжеляют фигуру.

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Богемная одежда

Богемный стиль тоже находится на пике моды. Струящиеся комплекты из легкой ткани помогут создать элегантный и женственный образ. Бохо идеально подходит для весны и лета. Мешковатая одежда помогает скрыть недостатки фигуры, но одновременно выглядит стильно, не делая образ безвкусным и блеклым.

Мешковатые брюки из экокожи

Экокожа не собирается складками, а свободно облегает бедра. Это помогает скрыть их объем. Выбирайте брюки с высокой посадкой и длиной до щиколоток, чтобы визуально удлинить ноги.

Все стремится к белому

Да, черный цвет визуально уменьшает объемы. Да, белый, наоборот, полнит. Но не бойтесь надевать светлую одежду. Хороший вариант: все вещи вашего образа будут белыми. Только подбирайте их так, чтобы они идеально сидели на фигуре. Иначе эффект и правда получится абсолютно противоположным.

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Асимметричные вырезы

Любой асимметричный вырез создает оптический эффект, который визуально меняет восприятие фигуры. Свитер с оголенным плечом, как на фото выше, отвлечет внимание от талии и полных бедер. Помните, что асимметричный вырез – это изюминка образа. Это значит, что остальная одежда не должна быть слишком яркой и броской. Иначе образ получится перегруженным и безвкусным.

Юбка-карандаш

Юбка-миди – это идеальный вариант для женщин с полными бедрами. Она визуально скрывает ноги, но не делает фигуру мешковатой и бесформенной. Вы можете носить даже обтягивающие модели. Идеальный вариант – юбка-карандаш. Она эффектно облегает бедра, скрывая их недостатки. Но при этом подчеркивает талию, делая фигуру более симметричной. Носите их с туфлями или сапогами на каблуке, чтобы удлинить себя. А еще юбки-миди отлично сочетаются с массивными кроссовками.

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Вейдерсы

Вейдерсы – массивные сапоги длиной до самых колен и выше. Это отличный вариант для тех, кто хочет отвлечь внимание от лишних килограммов на талии и бедрах. Вейдерсы станут изюминкой образа, особенно если вы выберете сапоги ярких цветов. Сочетайте их с колготками или легинсами, чтобы избежать мешковатости в образе. А вот верх, наоборот, может быть свободным. Поэтому носите вейдерсы с объемными свитерами, худи или бесформенными футболками.

Брюки-кюлоты

Кюлоты – один из самых удачных вариантов для девушек с пышными формами. Как и прямой крой, они визуально удлиняют ноги, визуально скрывая лишние килограммы. Чтобы усилить эффект, носите их с высокими сапогами или массивными ботинками. Единственный нюанс: кюлоты могут “съест” рост у низких девушек. Если вы все-таки решитесь надеть их, то выбирайте длину до щиколотки и сочетайте их с обувью на массивном каблуке.