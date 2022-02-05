Активистка отметила отсутствие у Смольного способных решить проблему снегоуборки чиновников

Губернатор Александр Беглов не может решить проблемы, связанные с уборкой снега в Северной столице. Ситуацию прокомментировала руководитель движения «Колясочники Петербурга» Светлана Быстрова.

В комментарии журналистам активистка рассказала о происходящем. Она отметила, что на очистку города власти Смольного выделяют из бюджета крупные деньги, однако улицы все еще завалены сугробами. При этом Быстрова напомнила про имидж-ход Беглова, когда несколько лет назад он вышел во двор в жилетке убирать снег. Петербурженка полагает, что такой способ улучшить рейтинг не сработает. Коммунальным службам Смольного нужно качественно выполнять работу, так как за это им платят из бюджета.

«А у нас получается, посмотрите какие миллиарды, столько выделено, по осени закупили технику, показали ее на Дворцовой площади. Это что? Это обманка!» – резюмировала Быстрова.

Активистка указала, что на данный момент в администрации Смольного нет того, кто сможет оперативно решить проблемы города. По мнению Быстровой, в команде Александра Беглова работают исключительно «пиарщики».

«То, как создают его имидж и сколько на это тратится, ребята, да вы просто сделайте, что нужно горожанам, и у вас с имиджем будет все в порядке и популярность выше крыши», – дала чиновнику совет Быстрова.

Отметим, что ранее СМИ уже указывали на провалы пиар-команды Беглова, вызвавшие не только недовольство губернатором, но и насмешки над ним. Причиной происходящего стала слабая скоординированность информационного блока городской администрации.