 

Компания Samsung готова выпустить смартфон Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ памяти

05.02.2022, 20:14, Новости дня
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Новую модель смартфона Galaxy S22 Ultra с 1 ТБ памяти южнокорейская компания Samsung готова выпустить в ограниченной партии. Об этом сообщает авторитетный инсайдерский источник.

Ранее в сети публиковалась информация о том, что данная модель в самой старшей версии получит накопитель всего лишь на 512 Гб. В общем-то, так и будет, говорят эксперты. Ведь вдвое больший диск получат только некоторые партии гаджетов, которые, кстати, будут доступны далеко не на всех рынках.

В данный момент неизвестны плановые объемы производства этих устройств. Также разработчик не сообщает примерную цену смартфона, как и не подтверждает сам факт выпуска мобильных устройств с накопителем на 1 Тб. Теперь приходится ожидать официальных заявлений.



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