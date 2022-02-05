“Мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые”. Галкин показал новое фото Пугачевой и детей

“Гарик собрался на рыбалку”, – подписал он фото, которое за пару часов после публикации собрало больше 265 тысяч лайков.

“Все как положено: мужчины добывают пропитание, девушки в семье красивые!” – прокомментировал снимок пользователь lab.concepts.

“У красивых родителей – красивые дети”, – написала alieva_fazu_.

“Двух рыбок Гарри уже поймал, похоже! ” – отреагировала viola.tom500.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, обвенчались в 2017-м.

У пары двое детей – Лиза и Гарри. Они двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В ноябре 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. На сайте Минкульта не уточнялось, почему шоумен оказался в черном списке.

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