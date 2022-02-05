Bild сообщил, что РФ хочет создать в Украине фейковый “парламент” и присоединить ее к “союзному государству” в управлением в Москве
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По данным собеседников газеты, вторжение может состояться “в феврале, но не позднее марта”, если президент РФ Владимир Путин “не передумает”.
План, опубликованный СМИ, включает несколько этапов.
На первом РФ в случае победы над украинской армией намерена подчинить себе крупнейшие населенные пункты. Планируется, что для этого в городах начнут активно действовать уже находящиеся в них лояльные к России политики и сотрудники спецслужб, которые должны будут установить пророссийское руководство и “договориться о передаче” этих городов под контроль России.
После этого российским спецслужбам предстоит “захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах”.
На втором этапе РФ хочет создать “народную раду” – фиктивный “парламент” вместо Верховной Рады Украины. Этот “орган” должен объявить Верховную Раду “недействительной”. По данным разведки, в состав “народной рады” должны войти “представители”, которых отберут российские спецслужбы. В дальнейшем планируют создать подконтрольное РФ “правительство”, задачей которого, по данным спецслужб, будет “сломать сопротивление миллионов украинцев российской оккупации”.
В отчете разведки указано, что “задачей этого органа будет объявить чрезвычайное положение и реализовать план России по созданию лагерей, в которых будут отсортированы те украинцы, которые проявят несговорчивость”. При этом разведка считает, что уже составляются списки тех, кто будет заключен в такие “лагеря”.
В конечном “полицейское государство” должно будет “создать условия для проведения общенационального референдума о присоединении к России”. Целью Путина, по данным газеты, является “союзное государство”, состоящее из Украины, Беларуси и России с марионеточными режимами, основанными на советской модели с центральным управлением из Москвы.
На всех этапах действия оккупантов будет поддерживать российская пропаганда, отметила разведка.
Bild пишет, что пока неизвестно, будет ли применен этот сценарий, но подготовка к этому ведется, в частности Федеральной службой безопасности РФ.
Посольство РФ в Берлине на просьбу прокомментировать данные назвало информацию “смесью спекуляций и слухов”.
Контекст:
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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