 

В Украине нагрузку на дороги могут снизить за счет развития речной инфраструктуры – Шмыгаль

05.02.2022, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Важным для Украины является развитие речной инфраструктуры и развитие конкурентоспособности речных портов. Модернизация сети внутренних водных путей позволит существенно снизить нагрузку на дороги и защитить их от разрушения”, – написал он.

Премьер отметил, что на последнем своем заседании Кабинет Министров включил Администрацию речных портов в список получателей бюджетных средств, предусмотренных для дальнейшего внедрения транспортной стратегии Украины.

“Это позволит осуществлять мероприятия по улучшению логистического потенциала наших рек”, – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/485718549784924

Контекст:

В сентябре 2021 года Министерство инфраструктуры сообщило об экспериментальном шлюзовании барже-буксирных караванов на реке Днепр. В ведомстве это назвали “важным шагом на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Атомные часы помогли подтвердить теорию относительности

20.01 / Турция намерена организовать встречу по минским соглашениям с участием представителя Донбасса

30.12 / В Украине ожидается пик инфицирования штаммом “Омикрон” в феврале – СНБО

08.07 / Объявлена стоимость беспроводных наушников AirPods 3

02.05 / В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ

19.05 / Обрушился один из символов Галапагосских островов – арка Дарвина

17.01 / В Европе оценили возможность победить пандемию с помощью «Спутник V»

21.08 / Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво

10.12 / Соцсети помогают сократить потребления мяса

14.11 / Лукашенко заявил, что в Украине создали второй центр для работы против Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика