Автомобильные эксперты составили ТОП самых необычных машин прошлого

Автомобильные эксперты составили список из самых необычных и смелых машин прошлого. Речь идёт исключительно о серийных образцах, доступных для покупки.

Открывает список необычных транспортных средств Chrysler Thunderbolt 1941 года. Этот автомобиль не отличается по технической части и имеет рядный 5,3-литровый мотор. Куда больше внимания приковывает его кузов и дополнительные системы для водителя и пассажира. За дизайн ответственны специалисты из ателье LeBaron, которые постарались передать черты поезда автомобилю. Ещё одной важной составляющей стала небывалая для того времени электрификация. Помимо электрических стеклоподъёмников, водитель мог нажатием клавиши открывать и закрывать фары. Это касается и дверей транспортного средства, что даже в современном мире встречается только на самых премиальных моделях.



Изображение взято с: wikimedia.org

Вторым в списке идёт Tucker Torpedo 1948 года выпуска. В этом случае дизайн транспортного средства, как и его «начинка», не сильно отличались от всех остальных транспортных средств того времени. В салоне добавили мягкую приборную панель, что нетипично для автомобилей 40-50-х. Куда больше внимания привлекает дополнительная фара, размещённая прямо в центре передней части. Она создавалась для лучшего освещения дороги в ночное время суток, а поворотный механизм позволял следить за поворотом руля и двигаться в ту же сторону, давая возможность водителю лучше контролировать ситуацию. Всего был выпущен 51 Torpedo, и сейчас его стоимость достигает 2 млн долларов.



Изображение взято с: wikimedia.org



Изображение взято с: wikimedia.org

В конце списка AMC Eagle 1980 года. Он не обладает удивительными техническими решениями или вычурным дизайном кузова. В салоне нет повышенного уровня комфорта, и создатели не пытались удивить этим общественность. Куда больше внимания было сосредоточено на самой концепции транспортного средства. В то время он назывался гибридом, но сейчас машина подходит под описание самого обычного кроссовера. При наличии полного привода, автомобиль сделали более внушительным, чем седан. Компромисса между жёстким внедорожником и очень лёгким городским автомобилем не было, а AMC Eagle прекрасно чувствовал себя как на шоссе, так и на пересечённой местности, чем и заслужил свою популярность и место в списке.