 

Врачи рассказали о пользе селена

05.02.2022, 19:58, Разное
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Микроэлемент селен имеет очень большое значение для здоровья и укрепления иммунитета, положительно воздействует на различные реакции и процессы, происходящие в организме. Ни один орган и система не могут правильно работать без достаточного содержания селена.
Медики утверждают, что селен способствует поддержанию нормального функционирования сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, щитовидной железы. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов минерал выводит из организма тяжёлые металлы, помогает нормализовать уровень холестерина и ритм сердца, что является профилактикой от таких проблем со здоровьем, как атеросклероз сосудов, инфаркт или инсульт. Важнейшей функцией селена также является поддержание умственных способностей и профилактика болезни Альцгеймера. Многочисленные исследования показали, что употребление продуктов или витаминных комплексов, в состав которых входит данный микроэлемент, улучшают память и концентрацию внимания. Также с помощью селена улучшается состояние глаз, кожи и волос.

Селен содержится в рыбе и морепродуктах, цельнозерновом хлебе, подсолнечных семечках, орехах, особенно бразильских, яйцах, твороге, мясе. Также восполнить запас полезного микроэлемента в организме можно приёмом различных витаминно-минеральных комплексов, содержащих селен.

Источник: actualnews.org



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