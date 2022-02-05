Дочь Анастасии Заворотнюк косвенно подтвердила подлинность эпатажного снимка матери

Известная инстаблогер и модель Анна Заворотнюк, являющаяся дочерью популярной киноактрисы, недавно пообщалась с подписчиками в разделе Stories своего микроблога в Instagram в рамках интерактивной беседы. Знаменитость ответила на вопросы фолловеров, и в том числе – отреагировала на ситуацию с неоднозначным фото матери в Сети.

Подобно многим звездам шоубиза, в настоящее время Анна Заворотнюк отдыхает на южном курорте – красотка предпочла провести отпуск в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). В рамках рубрики “Поболтаем” дочь популярной актрисы поговорила с подписчиками, и, пожалуй, наиболее популярной темой для обсуждения у последних стал вопрос о подлинности “слитого” в Сеть фото, на котором была предположительно изображена тяжело больная Анастасия Заворотнюк в компании супруга, фигуриста Петра Чернышева. Качество размещенного в Интернете снимка оставляло желать лучшего и максимально затрудняло идентификацию, однако сама Анна Заворотнюк фактически признала его подлинность.

Изображение взято с: [email protected]_zavorotnyuk

Так, на вопрос одного из фолловеров об этичности “слива” неизвестными лицами неоднозначного фото хозяйка аккаунта не стала изображать непонимание ситуации, а прямо удивилась наглости опубликовавших снимок. “Ведь все мы под Богом ходим!” – посетовала Анна Заворотнюк. Также красавица выразила возмущение постоянным стремлением многих близких к СМИ людей нагнетать ситуацию вокруг персоны её матери. “Ну что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делиться этим, что непонятного!?” – сокрушенно резюмировала блогер.

Впрочем, модель не ограничила свои откровения только обсуждением болезни близкого человека. В частности, звезда соцсетей похвасталась новой прической, порекомендовала одной из подписчиц оригинальный шрифт для записей, а также анонсировала собственное скорое возвращение домой: на вопрос поклонника, планирует ли она путешествие по пустыне близ Дубая, Анна Заворотнюк отметила, что следующее путешествие совершит уже по Москве.