Мнение: Придёт ли Россия в Никарагуа, разворот газа в Китай и скупка подешевевших активов

1. К вопросу о том, как ещё Россия может ответить на отказ США выполнять ультиматум Путина. Наш посол в Никарагуа намекнул, что российские военные вскоре могут прочно обосноваться в этой славной стране. Ничего невозможного в подобном шаге нет. Россия захотела прийти в Сирию – Россия пришла. Россия захотела помочь Центрально-Африканской Республике – Россия помогла. Почему бы не расположить пару баз и в Никарагуа?

https://lenta.ru/news/2022/02/04/nicaragua/

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, российские военные специалисты работают на территории государства на законных основаниях, это необходимо для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.

«Закон предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — заявил Хохоликов.

Напомню, что важность Никарагуа состоит не только в относительной близости этой латиноамериканской страны к США, но и в ожидаемой прокладке Никарагуанского канала между двумя океанами, альтернативы Панамскому маршруту:

https://olegmakarenko.ru/2308838.html

России этот канал сам по себе не особенно нужен, равно как и существующий Панамский канал. Есть всего лишь три-четыре страны, до которых нам быстрее плыть через Атлантику и упомянутые каналы, а не через Тихий океан из Владивостока (да и то, разница не слишком большая). Речь идёт о Сальвадоре, Эквадоре, Перу и Чили. Однако ради удешевления эквадорских бананов на 5% строить дорогостоящий канал-дублёр, очевидно, не имеет смысла.

Совсем другое дело – Китай. Китайцам в полтора раза быстрее добираться до Венесуэлы и прочих стран Карибского бассейна через Тихий океан и Панамский/Никарагуанский канал, чем через Индийский океан и Атлантику. В Венесуэле сосредоточены крупнейшие в мире запасы нефти. Для китайской экономики (также крупнейшей в мире) это весьма перспективное направление для инвестиций.

Если у китайцев будет к тому же и собственный канал для плавания в Венесуэлу, и собственные/дружественные военные базы в Венесуэле и Никарагуа, то их интересы в регионе будут защищены. А мы с немалым удовольствием поможем китайцам в этом.

Разумеется, конкуренты по поставкам нефти в Китай нам не нужны. Но, во-первых, американцы будут злиться, а это всегда весело. Во-вторых, Россия уже сейчас имеет долю в венесуэльской нефтедобыче. Если нам за наши услуги дадут ещё и долю прибыли с транзита по Никарагуанскому каналу, когда он будет построен, наше участие в проекте будет полностью оправдано.

2. Если европейцы не хотят покупать наш газ, если они отказываются запускать построенные уже газопроводы, то Россия поступит максимально предсказуемо – будет продавать больше газа в Китай:

https://lenta.ru/news/2022/02/04/podaro4ek/

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что привез «хорошие новые решения» по поставкам углеводородов, передает ТАСС.

Что касается нефтяников, то Путин обошелся без конкретики, а в газовой отрасли упомянул новый контракт на поставку в Китай газа с Дальнего Востока в объеме 10 миллиардов кубометров в год.

Глава государства также отметил взаимодействие двух стран по различным экономическим направлениям, среди которых он упомянул высокотехнологичные отрасли и зеленую повестку, то есть переход на более экологичное производство. Путин выразил уверенность, что Россия и КНР в итоге достигнут двухстороннего товарооборота в 200 миллиардов долларов.

Полагаю, чем активнее китайцы будут покупать российский газ, тем дороже он будет для европейцев. Однако для этого необходимо объединить западную часть газотранспортной системы России с восточной, построив ещё несколько магистральных газопроводов в Сибири:

https://olegmakarenko.ru/2324013.html

Если китайцы поучаствуют в строительстве, разворот хоть всего российского газа на восток можно будет реализовать, вероятно, менее чем за 10 лет. Опять-таки, такая «перемычка» поможет нам и в отношениях с Китаем. Полезно, чтобы Китай понимал — у России больше, чем один покупатель газа.

3. Пока западные политики раздувают кризис вокруг России и Украины, западные финансисты зарабатывают на этом:

https://lenta.ru/news/2022/02/03/skupat/

Западные хедж-фонды начали активно скупать российские и украинские активы, которые значительно подешевели на фоне геополитической напряженности. Как сообщает Financial Times, фонд Balchug Capital покупает акции крупных российских компаний, включая «Газпром» и Сбер.

Как сказал его основатель Давид Амарян, если российский рынок продолжит падать, фонд будет снова покупать акции. С конца октября номинированный в долларах индекс РТС, отслеживающий акции российских компаний, падал больше чем на 30 процентов, в конце января произошла небольшая коррекция.