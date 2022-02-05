Олимпийцы из Саудовской Аравии проведут карантин в санатории для уйгуров

Правительство Китая разместит 35 спортсменов из Саудовской Аравии в одном из образцово-показательных санаториев Синьцзян-Уйгурского автономного округа. Они проведут там 2 недели карантина, чтобы исключить риск заражения COVID-19.

Саудовская Аравия впервые принимает участие в зимней Олимпиаде. Согласно правилам, действующим в КНР, все прибывшие из мусульманских стран спортсмены проходят обязательный карантин, во время которого для них организуется развлекательная и культурная программа. Атлеты вместе с другими постояльцами санатория будут смотреть фильмы об истории КПК, пробовать китайские народные блюда из свинины и местное пиво и учить наизусть цитаты Мао Цзэдуна. Также среди гостей разыграют несколько путёвок в санаторий для всей семьи на следующий год.

«Это интересный опыт. У нас дома ничего такого нет, а здесь такая разнообразная кухня и столько всего увлекательного! Я раньше и не думал, что про Пророка можно снимать комедийные мультфильмы, а в Китае их показывают по телевизору каждый день. В санатории я познакомился с несколькими уйгурами. Они говорят, что уже почти перевоспитались, едят свинину с рисом и вовсе ничего не знают о каких-то событиях на площади Тяньаньмэнь. После этого карантина мы выйдем на олимпийские стадионы уже совсем другими людьми – новыми, перевоспитавшимися», – сказал биатлонист из Эр-Рияда Ахмед аль-Хинзири.

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