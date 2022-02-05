Агата Муцениеце: 10 коротких вопросов
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На что потратили свой первый гонорар?
Первый большой гонорар я получила еще в Риге – 300 лат. Я купила себе розовый телефон-раскладушку Motorola. Помню, как ходила очень гордая и довольная собой.
Самая дорогая вещь в гардеробе?
Кожаная куртка Balenciaga за 340 тысяч рублей.
Самое необычное место, где прошло свидание?
Это был полет на воздушном шаре!
Какую песню любите петь в караоке?
Группа Iowa “Одно и то же”. Она подходит для моего тембра и там очень красивый текст.
Кто для вас икона стиля и почему?
Иконой стиля можно назвать того, кто одевается вне времени. Когда спустя 40-60 лет можно разложить гардероб человека, и все вещи будут актуальны. Мне кажется, с этим отлично справлялась Одри Хепберн.
У вас есть фобии?
Я не люблю летать.
Какую страну мечтаете посетить и почему?
Хочу в Сингапур.
Вам когда-нибудь было страшно за свою жизнь?
Мы летели в Аргентину, и в самолет ударила молния. Я видела вспышку на крыле, нас сильно трясло, но благо все обошлось.
Однажды мне пришлось попробовать на вкус…
Тухлое яйцо. Это китайский десерт, который очень ценится в стране и считается частью культуры. Меня угостили и это было ужасно.
Я горжусь, что мне удалось…
Исполнить свои детские мечты и родить таких прекрасных детей.
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