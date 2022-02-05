Агата Муцениеце: 10 коротких вопросов

На что потратили свой первый гонорар?

Первый большой гонорар я получила еще в Риге – 300 лат. Я купила себе розовый телефон-раскладушку Motorola. Помню, как ходила очень гордая и довольная собой.

Самая дорогая вещь в гардеробе?

Кожаная куртка Balenciaga за 340 тысяч рублей.

Самое необычное место, где прошло свидание?

Это был полет на воздушном шаре!

Какую песню любите петь в караоке?

Группа Iowa “Одно и то же”. Она подходит для моего тембра и там очень красивый текст.

Кто для вас икона стиля и почему?

Иконой стиля можно назвать того, кто одевается вне времени. Когда спустя 40-60 лет можно разложить гардероб человека, и все вещи будут актуальны. Мне кажется, с этим отлично справлялась Одри Хепберн.

У вас есть фобии?

Я не люблю летать.

Какую страну мечтаете посетить и почему?

Хочу в Сингапур.

Вам когда-нибудь было страшно за свою жизнь?

Мы летели в Аргентину, и в самолет ударила молния. Я видела вспышку на крыле, нас сильно трясло, но благо все обошлось.

Однажды мне пришлось попробовать на вкус…

Тухлое яйцо. Это китайский десерт, который очень ценится в стране и считается частью культуры. Меня угостили и это было ужасно.

Я горжусь, что мне удалось…

Исполнить свои детские мечты и родить таких прекрасных детей.