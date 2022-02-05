 

Зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической

05.02.2022, 19:38, Новости дня
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Издание Wall Street Journal и другие иностранные СМИ написали про кампанию #wewilROCyou – они увидели в действиях российских болельщиков политическую составляющую.

В своей статье WSJ, как и во время летней олимпиады, издание с пренебрежением отзывается о российских спортсменах, а всю активность болельщиков авторы обозначили политической. Издание написало про петицию которую опубликовал Алексей Ягудин, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

Тем временем в РФ все больше звезд присоединяется к кампании #wewillROCyou. Накануне вечером Дима Билан выпустил новый клип на песню «Ради побед». Песня и первая версия клипа были выпущены к летней Олимпиаде в поддержку спортсменов и кампании #wewillROCyou.

Кампанию #wewillROCyou поддерживают по всей стране. В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Снежня России» в поддержку кампании. Его посетили почти три тысячи человек. Во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского жители Екатеринбурга, горожане танцевали, скандировали девиз we will roc you в поддержку олимпийцев, соревновались на меткость, скорость. Так же посетители «Снежни России» записали общее обращение к спортсменам нашей Олимпийской сборной. Закончился праздник грандиозной игрой в снежки.

Ранее новый, зимний, этап кампании #wewillROCyou уже поддержал поддержал холдинг VK и лидеры общественного мнения (Сергей Жуков,  Алексей Ягудин, Тимур Родригез, Юлианна Караулова, Анфиса Чехова, МакSим, Настасья Самбурская, Алексей Воробьев и др.)

Напомним, 4 февраля стартовалазимняя Олимпиада, на которой атлеты из РФ будут выступать без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называться сборная будет ROC (Russian Olympic Committee). Именно из этой аббревиатуры и родилась кампания #wewillROCyou.



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