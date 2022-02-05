 

Зеленский обратился к заболевшему COVID-19 после визита в Киев Эрдогану

05.02.2022, 19:38, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.

«C сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган», – подчеркнул политик в Twitter.

Зеленский пожелал президентской чете Турции «быстрого и легкого выздоровления».

В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние Эрдогана и его жены Эмине, заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19, хорошее. Он подчеркнул, что заболевание не мешает работе главы государства.

«В этот период, когда «Омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», – написал Коджа в Тwitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.

Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени.  Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.



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