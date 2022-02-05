 

Как удлинить шею с помощью украшений: советы по выбору “правильных” аксессуаров

05.02.2022, 19:30, Разное
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Аксессуары необходимы для того, чтобы сделать образ более элегантным, веселым, утонченным, и, конечно же, они идеально дополнят любой предмет одежды или вырез.

Возможно ли удлинение шеи аксессуарами, а не только конкретной одеждой? Конечно! Большим подспорьем здесь будут украшения, которые влияют на восприятие вашей фигуры.

Выбирайте серьги с подвесками, которые оптически удлиняют шею. Избегайте квадратных форм, которые делают ваше лицо неуклюжим.

То же самое касается ожерелий. Старайтесь выбирать такие, которые висят на длинной цепочке, выходят за линию бюста или заканчиваются чуть выше бюста. Всевозможные чокеры, ожерелья или очень короткие геометрические ожерелья — простой способ укоротить область шеи.

Рассмотрим несколько тендеций в моде ожерелий, которые удлинят вашу шею и подчеркнут лицо.

Ожерелья из жемчуга

Элегантность вне времени — синоним украшений с жемчугом. Простая укладка волос и нитка с жемчугом — сочетание, к которому всегда стоит стремиться.

Классическое и элегантное жемчужное колье идеально дополнит вырез в форме сердца, круглый или V-образный вырез. Рекомендуется выбирать для этого аксессуар средней длины, чтобы ваша шея выглядела стройной, а подбородок выделялся.

Цепочка с бабочками

Аксессуары с небольшими подвесками также создадут иллюзию V-образного выреза.

Поэтому не стесняйтесь выбирать мелкие детали, такие как бабочки, которые придают образу очень женственную и милую атмосферу.

Ожерелья разной длины

В этом 2022 году каскады ожерелий разной длины будут по-прежнему использоваться модницами, поэтому всегда добавляйте вариант XL, который удлиняет вашу шею, а также стилизует грудь.

Можете выбрать золотые детали, которые оттеняют ваш загар, но в наступившем году также стоит смешивать тона и добавлять цвета.

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Кварц

Если вы хотите привлечь хорошее настроение, не забудьте добавить к своим акссесуарам кварц. Всегда выбирайте вертикальные камни с остриями, чтобы ваша шея выглядела намного длиннее. Вы влюбитесь в то, как мило они выглядят!

Цветные ожерелья

Подарите своей весне и лету много жизни с аксессуарами из жемчуга и стразов. Эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы и идеально подходит для купальных костюмов, пляжных платьев, топов и т. д. Помните, что самое главное – это создавать привлекающие внимание наряды.

Это простые, но очень практичные правила в выборе украшений, о которых стоит помнить, если часть вашего тела, которая вам не нравится, — это короткая шея.



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