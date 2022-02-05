 

«Как бы ноги не сломать»: петербурженка Прутт заявила о беспокойстве за здоровье из-за покрытых льдом тротуаров

05.02.2022, 19:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Петербурге покрытые снегом и льдом тротуары представляют серьезную опасность для пешеходов, отметила руководитель музея «А музы не молчали», автор статей о культуре и искусстве блокадного Ленинграда Ольга Прутт.

Коммунальщики либо плохо убирают снег и наледь, либо вовсе игнорируют этот процесс, заявила петербурженка. Тротуары не посыпаются песком, а сосульки продолжают угрожающие свисать с крыш. Все это представляет серьезную опасность для горожан. Прутт привела в пример Москву, которая имеет похожий климат, однако проблем с уборкой снега в столице нет.

«Мне кажется, что дворников и снегоуборочной техники не хватает. По сравнению с Москвой даже. Москвичи приезжают, и они прямо в ужасе, что Петербург весь завален снегом, ходить невозможно. Стыдно! Каждый раз выходишь на улицу и думаешь, как бы ноги не сломать, не знаешь, дойдешь-не дойдешь», — отметила женщина.

Для команды губернатора Северной столицы Александра Беглова это уже не первая снежная зима — аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году. Однако вместо того, чтобы сделать выводы и предотвратить проблему, градоначальник пустил подготовку к зимнему сезону на самотек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Передвижение в пределах 10 км — Франция ввела новые ограничения

02.02 / Зеленский: все вооружение, поставляемое западными партнерами в Украину, – для защиты

25.08 / Разработчик рассказал о функционале подводного комплекса «Янтарь»

10.07 / Вучич назвал бессмысленными требования Косова

11.03 / Современный ИИ по распознаванию предметов можно обмануть самым примитивным образом

11.08 / Стало известно о первых экспериментах на модуле «Наука»

19.02 / CNBC – губернатора Нью-Йорка обвиняют в сокрытии смертности в домах престарелых

14.11 / Названа возможная причина взрыва на меткомбинате в Липецке

02.08 / Космический корабль Crew Dragon начал вход в атмосферу Земли

11.08 / В Беларуси сегодня ожидается новый протест. На крышах домов разместили снайперов, по улицам ездит спецтехника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика