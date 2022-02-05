«Как бы ноги не сломать»: петербурженка Прутт заявила о беспокойстве за здоровье из-за покрытых льдом тротуаров

В Петербурге покрытые снегом и льдом тротуары представляют серьезную опасность для пешеходов, отметила руководитель музея «А музы не молчали», автор статей о культуре и искусстве блокадного Ленинграда Ольга Прутт.

Коммунальщики либо плохо убирают снег и наледь, либо вовсе игнорируют этот процесс, заявила петербурженка. Тротуары не посыпаются песком, а сосульки продолжают угрожающие свисать с крыш. Все это представляет серьезную опасность для горожан. Прутт привела в пример Москву, которая имеет похожий климат, однако проблем с уборкой снега в столице нет.

«Мне кажется, что дворников и снегоуборочной техники не хватает. По сравнению с Москвой даже. Москвичи приезжают, и они прямо в ужасе, что Петербург весь завален снегом, ходить невозможно. Стыдно! Каждый раз выходишь на улицу и думаешь, как бы ноги не сломать, не знаешь, дойдешь-не дойдешь», — отметила женщина.

Для команды губернатора Северной столицы Александра Беглова это уже не первая снежная зима — аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году. Однако вместо того, чтобы сделать выводы и предотвратить проблему, градоначальник пустил подготовку к зимнему сезону на самотек.