 

Мнение: Если Россия не нападет на Украину…

05.02.2022, 19:20, Разное
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Около полуночи по московскому времени на сайте агентства Bloomberg появился  заголовок новости о вторжении России в Украину.

Через 30 минут заголовок « Russia Invades Ukraine» с сайта агентства исчез. Еще через несколько часов редакция Bloomberg опубликовала заявление о том, что произошла ошибка. Агентство принесло свои извинения и пообещало провести расследование, почему да как на сайте агентства появился такой заголовок.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что произошедшее «говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада». И добавил, что теперь «в Кремле термин фейк-ньюс могут заменить на Блумберг-ньюс».

В общем Bloomberg дал маху…. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но осадок остался. Похоже, что Bloomberg очень сильно ждет нападения России на Украину. А, возможно, и не только Bloomberg. И если Россия все-таки не нападет на Украину, видимо, многих это сильно разочарует.

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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