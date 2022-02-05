“Давайте скинемся на одежду Дюймовочке”. Дорофеева позировала в наряде, прикрывающем тело только спереди

В кадре она запечатлена в профиль, наклонив голову вниз.

Публикацию 31-летняя Дорофеева посвятила презентации нового трека Raznotsvetnaya.

Фото певицы за пару часов после появления в соцсети собрало больше 75 тыс. лайков.

“Эротично”, – написал zamyslovskiiviktor.

“Давайте скинемся на одежду Дюймовочке”, – предложил пользователь yuriy_samokisha.

“Как женственно”, – прокомментировал dima_churin.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

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