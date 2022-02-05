 

Новый сериал от Netflix «Мы все мертвы» бьет все рейтинги просмотров

05.02.2022, 19:12, Разное
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Сериал «Игра в кальмара» стал открытием, поэтому на сегодняшний день южнокорейские проекты пользуются популярностью. Так вышел новый сериал от Netflix под названием «Мы все мертвы».
Этот сериал уже стал лидером по количеству просмотров по всему миру. К примеру, в РФ он занимает второе место. А первое место досталось сериалу, снятому в Америке, под названием «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Сериал «Мы все мертвы» повествует о компании учеников старших классов, которые очутились в закрытой школе, а в мире началось нашествие зомби.

Специалисты утверждают, что этот сериал стал настолько популярным за счет сериала «Игра в кальмара», поскольку зрители прониклись атмосферой Южной Кореи. Но такой ажиотаж может и резко исчезнуть, если будущие южнокорейские проекты не оправдают ожиданий зрителей.

Источник: www.intermonitor.ru



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