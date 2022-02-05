 

Сын Бари Алибасова всерьез рассматривает брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной

05.02.2022, 19:12, Разное
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Сын продюсера коллектива «На-На» Бари Алибасова всерьёз рассматривает брак с 83-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной. Подобное решение позволит актрисе сохранить своё имущество и избавиться от опеки дочери.
Исходя из слов самого Бари Алибасова-младшего, он прорабатывает все возможные законные способы, чтобы помочь Федосеевой-Шукшиной. В этом ему помогает адвокат Александр Бенхин. Главной повесткой является юридическая помощь актрисе, если её всё же принудительно отправят в дом престарелых. В этом случае единственным быстрым и самым действенным вариантом станет брак. Если же Бари Алибасов-младший и Лидия Федосеева-Шукшина официально оформят отношения и зарегистрируют их, то супруг на законодательном уровне получит возможность опеки и, как следствие, актриса сохранит своё имущество.

Сама Федосеева-Шукшина неоднократно отмечала, что направилась в дом престарелых по собственному желанию и её там никто не удерживает. Она также нелестно отзывалась от Алибасове-младшем, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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