Сын Бари Алибасова всерьез рассматривает брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера коллектива «На-На» Бари Алибасова всерьёз рассматривает брак с 83-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной. Подобное решение позволит актрисе сохранить своё имущество и избавиться от опеки дочери.

Исходя из слов самого Бари Алибасова-младшего, он прорабатывает все возможные законные способы, чтобы помочь Федосеевой-Шукшиной. В этом ему помогает адвокат Александр Бенхин. Главной повесткой является юридическая помощь актрисе, если её всё же принудительно отправят в дом престарелых. В этом случае единственным быстрым и самым действенным вариантом станет брак. Если же Бари Алибасов-младший и Лидия Федосеева-Шукшина официально оформят отношения и зарегистрируют их, то супруг на законодательном уровне получит возможность опеки и, как следствие, актриса сохранит своё имущество.

Сама Федосеева-Шукшина неоднократно отмечала, что направилась в дом престарелых по собственному желанию и её там никто не удерживает. Она также нелестно отзывалась от Алибасове-младшем, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».