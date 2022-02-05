Алексей Воробьев признал внебрачного сына от Натальи Челышевой

Музыкант Алексей Воробьёв признал своего внебрачного сына Адама от Натальи Челышевой. Их роман закончился расставанием из-за нежелания звезды официально регистрировать отношения.

Воробьёв неоднократно заявлял, что пока не намерен вступать в брак и предпочитает более свободные отношения. В свою очередь экс-участница «Холостяка» Наталья Челышева не только говорила о романе с музыкантом, но даже утверждала, что он является отцом её сына Адама. Воробьёв эту информацию просто игнорировал и вопросы о внебрачных детях старался не комментировать. Сейчас же музыкант официально признал своего годовалого сына. Несмотря на это, он пока не планирует жениться и всё же отдаёт предпочтение свободе в отношениях.

О наличии внебрачных детей у Алексея Воробьёва фанаты подозревали из-за фотографий Натальи Челышевой. Она постоянно отмечала музыканта под всеми публикациями с ребёнком, что и привлекло внимание поклонников. Они также отмечали сходство, между Воробьёвым и его внебрачным сыном.

Источник: tvcenter.ru