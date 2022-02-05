Хоккеистки сборной РФ проиграли команде США в матче олимпийского турнира

Женская сборная РФ по хоккею уступила команде США в матче группового этапа олимпийского турнира со счетом 0:5.

В составе американок шайбы забросили Саванна Хэрмон (13-я минута), Хилари Найт (29), Грейс Зумвинкл (44), Джесси Комфер (47) и Алекс Карпентер (49). Встреча в Пекине завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу действующих олимпийских чемпионок, передает РИА «Новости».

Ранее российские биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли третье место в смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.