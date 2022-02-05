В Роспотребнадзоре сравнили распространение «омикрона» с подъемом ОРВИ

Характер распространения штамма «омикрон» схож с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц», – цитирует РИА «Новости» специалиста.

По его словам, перечисленные характеристики также наблюдаются при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа.

Горелов отметил, что схожесть этих двух процессов позволяет отказаться от изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, так как, по словам эксперта, это нецелесообразно при сегодняшнем количестве выявляемых случаев заболеваний.

Инфекционист Роспотребнадзора подчеркнул, что отказ от такой меры позволяет сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями болезни.

Ранее врач спрогнозировала завершение пандемии из-за «омикрона» у детей.