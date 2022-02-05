 

Суд арестовал главу одного из предприятий Минэнерго по делу о хищении

05.02.2022, 18:50, Новости дня
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Суд Москвы арестовал исполняющего обязанности главы подведомственного Минэнерго предприятия по подозрению в хищении 25 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Головинским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности генерального директора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», – цитирует ТАСС Волк.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет топ-менеджер проводил оценку машин по заниженной стоимости, продавая их в итоге по рыночной, в обход согласования с Минэнерго. Полученные наличные он затем присваивал.

«По предварительным подсчетам, сумма ущерба превышает 25 млн рублей… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации… Руководитель унитарного предприятия задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – добавила Волк.

Отмечается, что полицейские на территории Москвы, а также Московской, Саратовской, Самарской областей и Пермского края провели обыски, изъяли документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее заместителя министра транспорта Владимира Токарева арестовали по делу о мошенничестве более чем на 500 млн рублей.



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