Беспощадность

Прокуратура затребовала для канских подростков по 9 и 6,5 года зоны.

4 февраля в Канске (Красноярский край) на процессе по делу трех подростков, обвиненных в намерении «взорвать или сжечь здания полиции или ФСБ», гособвинитель попросил 1-й Восточный окружной военный суд назначить Никите Уварову 9 лет лишения свободы. Двум его друзьям (чьи имена законодательство РФ разглашать запрещает) — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии; явки с повинной (от которых оба впоследствии отказались) учтены прокуратурой как смягчающее их вину обстоятельство. На всех троих также предлагается наложить штраф — по 50 тыс. рублей.

Суд в Канске проходит в закрытом режиме, с запретом на аудиозапись и слушателей в зале. «Новая», однако, получает подробные личные записи одного из участников суда и связалась с родителями подростков и их адвокатами во время перерыва в заседании военного трибунала.

Никита Уваров — фигурант дела канских подростков-«террористов». Фото из семейного архива

Самых юных в РФ (тогда им было по 14 лет) «террористов» задержали в июне 2020 года. Всем подросткам инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Эта статья, 205.3, — до пожизненного взрослым, а подросткам светит максимум до 10 лет. Уголовное преследование по статье «Участие в террористическом сообществе» было прекращено до суда за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. Помимо этого, им вменяют три преступления по ч. 2 ст. 222.1 («Хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и четыре преступления по ч. 2 ст. 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств» — тоже группой, по сговору).

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Уварову следствие отвело роль лидера и заводилы в компании восьмиклассников школы № 21, мечтавших о справедливости и искавших острых эмоций. Уваров изначально отвергал все обвинения и провел почти год в СИЗО (1 день там прокуратура предлагает зачесть как 1,5 в колонии), позже попал, но почти столько же отсидел в СИЗО и один из его друзей. Третий все это время находился под домашним арестом (каждые два дня там зачтутся как один день лишения свободы).

Надежд на снисхождение и милосердие военного трибунала исчезающе мало. В Канске есть воспитательная колония, но в ней если кто из ребят и останется, то только один. По существующей практике — друзей разделят.

Место, где ребята взорвали коктейль Молотова

За последнее время РФ сделала все, чтобы детей за их треп в соцсетях, за «бомбические» шутки и опыты, какие делали во всех дворах СССР и кружках «Юный химик», не щадить. И все — по закону. Дать наказание ниже минимума (по этой статье 7,5 года) невозможно, как невозможен был для детей и суд присяжных. Доступ к нему детям прямо запретил Конституционный суд — из опасений жалости и милосердия, не иссякающих в народе. При этом дела о терроризме могут рассматривать только четыре окружных военных суда.

Алексей Тарасов, Обозреватель

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