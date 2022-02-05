Масло жожоба и порошок сандалового дерева: пять натуральных ингредиентов для борьбы с лишним жиром на лице

Многие девушки интересуются, как ухаживать за лицом, чтобы кожа не выделяла слишком много жира и не блестела в течение дня. Ответ и решение можно найти в идеально подобранном уходе, который должным образом очищает поры, но не раздражает эпидермис и поддерживает его надлежащее увлажнение. Контролировать избыток жира на лице возможно также благодаря натуральным продуктам. Рассмотрим 5 натуральных ингредиентов, которые помогут ухаживать за вашей кожей и справиться с избыточной сальностью.

Сельдерей

Сельдерей применяют не только в качестве приправы в кулинарии, он также может помочь уменьшить избыток жира на лице. Растение содержит много витаминов, способных питать кожу, делая ее гладкой и здоровой. Нарежьте стебель растения на мелкие кусочки и залейте водой. Процедите и используйте эту жидкость для ополаскивания лица на ночь.

Масло жожоба

Это масло по составу похоже на человеческое кожное сало. Как указывают некоторые источники, оно может снижать выработку кожного сала кожными железами. Продукт посылает сигнал организму, чтобы он не выделял слишком много кожного сала, и таким образом помогает контролировать жирность кожи. Жожоба относится к так называемым сухим маслам, которые имеют легкую текстуру и легче впитываются. После нанесения они не вызывают такого сильного ощущения «засаленности». Используйте продукт каждый вечер в течение 14 дней – и почувствуете значительные изменения на лице!

Пшеничная мука

Пшеничная мука – уникальный косметический продукт, ведь она подходит для ухода за любым типом кожи. Она справится практически с любой проблемой! Обладает отличными очищающими свойствами, уменьшает избыточную выработку кожного сала и матирует кожу. В то же время успокаивает любое раздражение и уменьшает воспаление. Мука делает кожу гладкой, эластичной и мягкой.

Рецепт маски:

2 ст. л. пшеничной муки; 1 ст. л. молока; 1 ст. л. настоя трав (например, шалфея); 1 ст. л. меда.

Сначала к молоку и травяному настою добавьте мед и растворите его, затем добавьте муку и все перемешайте до однородности. Нанесите полученную маску толстым слоем на лицо и зону декольте. Дайте высохнуть, затем смойте теплой водой. Используйте маску 2 раза в неделю, чтобы получить ожидаемые результаты.

Порошок сандалового дерева

Порошок сандалового дерева положительно влияет на состояние кожи. Оказывает питательное и антибактериальное действие, регулирует выработку кожного сала, а также замедляет процессы старения. Поэтому особенно рекомендуется для ухода за жирной, склонной к акне и загрязненной кожей. Продукт также может помочь уменьшить шрамы и пигментацию.

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Для использования порошка сандалового дерева лучше всего смешать его с водой до консистенции кашицы, а затем использовать его в качестве маски. Подождите 5-10 минут, пока смесь высохнет, а затем смойте водой комнатной температуры. Делайте этот ритуал регулярно, чтобы удалить лишний жир с кожи.

Миндаль

С миндалем можно приготовить в домашних условиях маску для лица, которая сделает вашу кожу более здоровой.

Приготовить миндальную маску очень просто и не займет у вас больше 10 минут. Все, что вам нужно сделать, это подготовить:

5-10 целых миндальных орехов; 1 ст. л. молока; оливковое масло.

Сначала измельчите миндаль в кофемолке. Если у вас нет этого устройства, положите миндаль в пакет и растолките его пестиком.

Чтобы получить однородный порошок, следует растолочь остатки плоской стороной ножа. Затем высыпьте миндаль в миску и добавьте столовую ложку молока и немного оливкового масла (также можно использовать кокосовое или льняное масло).

Используйте миндальную маску три раза в неделю, это избавит от лишнего жира кожу, сделает ее более гладкой и эластичной.