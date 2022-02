Глава Евросовета в разговоре с Зеленским выразил солидарность ЕС с Украиной

“Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе”, – написал глава Евросовета.

По словам Мишеля, он “подтвердил твердую солидарность ЕС с Украиной”.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.

I reaffirmed the EU’s strong solidarity with Ukraine.

— Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022

Зеленский сообщил в Twitter, что обсудил с Мишелем текущую ситуацию и “ее деэскалацию в пределах всех имеющихся форматов”.

“Мы прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира и продолжения практического сотрудничества во всех областях. Благодарен ЕС за постоянную поддержку Украины”, – написал президент.

Had a phone conversation with @eucopresident. Discussed current situation around * & its de-escalation within all existing formats. We’re making diplomatic efforts to restore peace and continue practical cooperation in all areas. Grateful to * for the continued support to *

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—