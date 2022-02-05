Украинские полярники провели онлайн-экскурсию по станции “Академик Вернадский”. Видео

“6 февраля “Академик Вернадский” будет отмечать 26-й день рождения, именно в этот день 1996 года мы получили станцию от Великобритании. В преддверии этой даты хотим сделать подарок нашим подписчикам и выйти в прямой эфир из Антарктики”, – говорилось в сообщении.

Видео экскурсии опубликовано в Instagram центра, ее проводил системный администратор 26-й украинской антарктической экспедиции Ярослав Дозоров.

Полярники рассказали о жизни и работе на станции, показали метеоплощадку, основные помещения, свои рабочие места и бар “Фарадей”, позволили заглянуть в микроскоп и посмотреть на Антарктиду со второго этажа станции. В кадр попал и один из соседей полярников – пингвинов, он “помахал крылом” зрителям трансляции.

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Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

В конце января 2022 года Украина определилась с составом зимовочного отряда 27-й антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию. В последние годы в состав экспедиции входили 12 человек: пятеро – команда жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз научную часть команды решили усилить: в экспедиции будет 14 участников.

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