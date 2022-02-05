 

Украинские полярники провели онлайн-экскурсию по станции “Академик Вернадский”. Видео

05.02.2022, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“6 февраля “Академик Вернадский” будет отмечать 26-й день рождения, именно в этот день 1996 года мы получили станцию от Великобритании. В преддверии этой даты хотим сделать подарок нашим подписчикам и выйти в прямой эфир из Антарктики”, – говорилось в сообщении.

Видео экскурсии опубликовано в Instagram центра, ее проводил системный администратор 26-й украинской антарктической экспедиции Ярослав Дозоров.

Полярники рассказали о жизни и работе на станции, показали метеоплощадку, основные помещения, свои рабочие места и бар “Фарадей”, позволили заглянуть в микроскоп и посмотреть на Антарктиду со второго этажа станции. В кадр попал и один из соседей полярников – пингвинов, он “помахал крылом” зрителям трансляции. 

View this post on Instagram

A post shared by НАНЦ * (@antarcticcenterua)

View this post on Instagram

A post shared by НАНЦ * (@antarcticcenterua)

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

В конце января 2022 года Украина определилась с составом зимовочного отряда 27-й антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию. В последние годы в состав экспедиции входили 12 человек: пятеро – команда жизнеобеспечения станции и семеро ученых. На этот раз научную часть команды решили усилить: в экспедиции будет 14 участников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Египте выросло до 165

10.08 / За главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог

05.08 / Ученые предложили новый метод отслеживания движения жидкостей в растениях

16.11 / В Молдове решили математическую задачу, над которой ученые бились более столетия

24.08 / 23 августа оккупанты убили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

18.02 / Читатели польского издания захотели вакцинироваться «Спутник V»

06.10 / Суд оправдал сидевшего за захват заложника нового премьера Киргизии

04.03 / Лех Валенса поздравил Горбачёва с юбилеем – «Мы с вами ещё поможем миру решить некоторые проблемы»

08.11 / Мнения: Фильм «Братство» настоящие «афганцы» презирают

17.10 / Инвесторы готовятся подавать иски против Украины из-за долгового кризиса в секторе “зеленой” энергетики – Европейско-украинское энергоагентство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика