Агата Муцениеце высказалась о своем отношении к щедрому шопингу: “Девочки должны себя награждать!”

Популярная актриса Агата Муцениеце разместила в разделе Stories личного микроблога в Instagram серию коротких видео, в кадрах которых поделилась с поклонниками своим отношением к шопингу. По мнению звезды, людям следует избегать привычки экономить на себе.

Вначале Агата Муцениеце сделала видеоселфи, дефилируя по одному из торговых центров. Артистка сообщила, что совершила очередные покупки и испытывает большую гордость за то, что в свои 30 лет она хорошо зарабатывает и может себе позволить покупать множество “приятных” аксессуаров, о которых еще полтора десятилетия назад могла лишь мечтать. Также хозяйка аккаунта вспомнила, что в подростковом возрасте была лишена возможности радовать себя желанными вещами, а свой шопинг в упомянутый период жизни назвала “витринным”, поскольку поход по магазинам ограничивался лишь рассматриванием витрин.



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К слову, в кадрах следующего ролика, снятого уже из салона шикарной личной иномарки, Муцениеце призналась, что иногда “по старинке” все же испытывает некоторый дискомфорт, когда тратит большие деньги на мелочи вроде новой сумочки и т.п. Однако актриса твердо заявила, что будет себя отучать от этой плохой привычки, поскольку одной из миссий женщины должна быть забота о себе. “Девочки должны себя любить, баловать. Девочки должны награждать себя за то, что так хорошо работают!” – резюмировала свои откровения красотка.

Источник: www.instagram.com