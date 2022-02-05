Студии Никиты Михалкова снимет фильм о победе российских футболистов над Украиной

Студия “Тритэ” Никиты Михалкова снимет игровой фильм о победе сборной России по футзалу в полуфинальном матче чемпионата Европы над командой Украины.

Об этом сообщили в Минкульте, ссылаясь на результаты конкурса фонда президентских грантов.

По словам создателей, фильм призван в очередной раз напомнить о единстве русского и украинского народа в момент сложной геополитической ситуации. Поскольку исключительно спортивная тема не может вызвать у зрителя интерес, в сюжете картины будут элементы боевика и мелодрамы.

– Футбол – это не просто о том, кто лучше пинает мяч. Это целый мир. Даже форма мяча напоминает глобус. А тут ещё речь идёт о возможном военном конфликте. В общем, обещаю, будет интересно и зрелищно, – рассказал режиссёр Антон Мегердичев.

Главную мужскую роль в фильме сыграет уже слегка подзабытый зрителями Александр Петров. Имена остальных актёров будут озвучены позже.

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