 

В Турции заявили о готовности работать над преодолением российско-украинского кризиса

05.02.2022, 18:06, Новости дня
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Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину сыграл важную роль в преодолении кризиса. Вопрос по Украине останется в нашей повестке дня в предстоящий период. Мы будем продолжать делать свою работу», – приводит слова Калына телеканал CNN Turk, передает РИА «Новости».

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате, сообщал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



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