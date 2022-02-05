 

В СПЧ поддержали отмену изоляции для контактировавших с больными COVID-19

05.02.2022, 18:06, Новости дня
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Ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов поддержал опубликованные приказ Минздрава РФ и постановление Роспотребнадзора о мерах по коронавирусу.

«Решения, на мой взгляд, совершенно здравые. Изоляция контактных лиц без симптомов точно кажется излишней. А с учетом уже накопленного опыта за годы пандемии больных пора выписывать не по формальному истечению больничного, а по реальному состоянию здоровья», – приводятся слова Точенова в Telegram-канале СПЧ. 

По его словам, необходимо сосредоточить ресурсы на тех, у кого коронавирус протекает с ощутимыми симптомами и последствиями. 

«Вопрос только в реализации этих распоряжений – не везде в клиниках так отлажен процесс, как в московских. Даже в Подмосковье. Поэтому медикам в волну «омикрона» нужно оказывать дополнительные меры помощи и поддержки», – сообщил ответственный секретарь СПЧ. 

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления, а также исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом. 

Также из постановления следует, что если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.



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