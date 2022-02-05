В Молдавии предложили использовать навоз вместо газа

Оппозиционные активисты из молдавской партии «Гражданский конгресс» принесли на акцию протеста мешки с навозом и предложили правительству использовать их вместо подорожавшего газа.

По информации организаторов, на акции у здания молдавского парламента собралось около 600 протестующих. Они разместили мешки с навозом у входа и прикрепили таблички с предложением «топить за себя самостоятельно», передает РИА «Новости».

Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.