Замминистра обороны Украины: Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим

Комментируя угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, Маляр заявила, что в 2022 году “нет смысла захватывать территорию с уничтожением инфраструктуры”, бомбардировать жилые районы и уничтожать города. По словам замминистра, сегодня “дешевле и проще” завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.

Она напомнила, что в крупных городах Украины, помимо взрослых, находятся сотни тысяч детей. “Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим способом фактически европейскую столицу, давайте не будем нагнетать”, – заявила Маляр.

На возражение, что это логическое рассуждение, а Путин – сумасшедший, замминистра сказала, что это “российский нарратив”.

“Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и очень хорошо знает, что он делает. И он, кстати, очень сильно взвешивает свои шаги – именно поэтому не принято окончательное решение, каким способом будет дальше развиваться ситуация”, – считает Маляр.

Она подчеркнула, что, при всех имперских амбициях, Путину и России очень важно “сохранить лицо”, а готовность Украины к противостоянию и поддержка ее другими странами очень сильна. По словам замминистра, предвидеть ситуацию в условиях изменчивости современной политики крайне сложно, обстановка может измениться в любой момент, надо ежедневно отслеживать ситуацию.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

К 28 января 2022 года, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Соединенные Штаты, как сообщила в конце января заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции иностранным СМИ 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

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