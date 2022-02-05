Кто не справится с экзаменом по русскому языку: Специалист проанализировал песни Лободы, Гагариной и Моргенштерна

Специалист и владелица Центра красноречия Ксения Телешова провела анализа текстов популярных песен, которые в этом сезоне звучат на каждом шагу. Она сделала заключение, что большинство популярных исполнителей не смогли бы сдать экзамен по русскому языку.

На сегодняшний день, большинство текстов песен являются запоминающимися. Популярные мелодии часто звучат в социальных сетях. Как правило, такие мелодии лишены смысла, но услышав их один раз, они еще долгое время звучат в голове. Знаменитости не так часто занимаются написанием текстов самостоятельно, как правило, они просто покупают готовые тексты. Но что касается исполнения, то это их непосредственная задача. Поэтому если углубится в смысл популярных текстов, то можно обнаружить множеством непонятных нюансов.

«Artik & Asti»

Новая популярная песня «Гармония» группы «Artik & Asti» недавно вышла в массы, но уже успела занять лидирующее место. Это первая песня группы с новой солисткой. Этот хит составил конкуренцию самой популярной песне группы «Грустный дэнс». Но что насчёт содержания текста «Гармония»?

Специалист сделала заключение, что в тексте песни нет рифмы и есть определённые проблемы с текстом. К примеру, выражение «не запиваю память аперолем» совершенно лишено смысла, поскольку память можно заглушить, но не запить. Непонятные междометия, которые заполняют логичные паузы, употребляются совершенно неуместно. К тому же, в тексте песни есть некоторая путаница с особами. Таким образом, нарушаются роли действующих фигур. Что касается пунктуации, то в этом аспекте также прослеживается множество ошибок, поэтому не до конца понятен смысл текста. Поэтому можно сказать, что ошибки присутствуют во всех аспектах.

Моргенштерн

На протяжении трех недель песню «Почему» прослушали 11 млн человек на YouTube. Создаётся впечатление, что критика в адрес Моргенштерна только повышает его популярность.

Филолог пришла к выводу, что в целом не удивительно, почему песни Моргенштерна привлекают внимание молодежи, он поет о богатстве и вседозволенности, непосредственно об аспектах, что популярны среди подрастающего поколения. В песнях исполнителя слишком много нецензурной лексики, что в дальнейшем влияет на культуру речи молодежи. Таким образом, это порождает надругательство над родным языком, а в дальнейшем и над страной, что влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. Что касается рифмы, то она примитивна, но стихотворной формой его сложно назвать. Предыдущие поколения росли на произведениях классиков и развивали свой словарный запас, чего не скажешь про ситуацию на сегодняшний день.

Марина Хлебникова

Исполнительница недавно вышла из больницы, где оказалась после пожара в своей квартире, но она уже успела выпустить новый хит. Это песня «Нева», к тому же она сняла клип. На сегодняшний день к певице обращено внимания слушателей и критиков. Хит уже звучит на радио.

Эксперт считает эту песню максимально примитивной, к тому же и ошибки совершенно элементарные. Даже в клипе можно заметить орфографические ошибки. Текст песни совершенно не структурирован и написан сплошным потоком.

Люся Чеботина



Исполнительница выпустила песню под названием «Зачем мне солнце Монако», на сегодняшний день она стала хитом и её можно услышать на каждом шагу. В YouТube клип посмотрели около 56 миллионов людей. Стоит подчеркнуть, что песня является абсолютным хитом уже на протяжении нескольких лет.

Специалист проанализировала текст и пришла к заключению, что в тексте нет никакого смысла. К примеру, фраза «когда твой взгляд светит ярко» совершенно абсурдна, так как взгляд не может светить. В тексте слишком много повторов и создается впечатление, что песня состоит из одной строки. Заметно, что автор песни совершенно неумело использовал художественный приём инверсии, поэтому получился просто спутанный порядок слов, вместо желаемого эффекта.

HammAli & Navai

Среди широкого спектра песен стоит обратить внимание на композицию «Птичка». Этот хит заслужил внимание даже среди известных личностей. На YouТube песня собрала 82 миллионов просмотров.

Мнение эксперта насчет этой песни неоднозначно, поскольку музыка действительно хорошая, и даже присутствует смысл, несмотря на то, что изложен он недостаточно корректно. Единственное, что отметила специалист – это употребление слова «по-любому», оно является просторечием и применять его в художественном тексте неуместно.

Полина Гагарина



Певица выпустила песню «Вчера», на сегодняшний день композиция набрала 6 миллионов просмотров на YouТube.

Филолог считает песню неплохой с точки зрения лексики и ошибок разного рода, но что касается художественных фигур, то песня не отличается большим словарным запасом. Композиция довольно простая, рифма самая обычная, много повторов – типичная картина современной эстрады.

Светлана Лобода

Хит «Американо» набрал больше 11 миллионов просмотром на YouТube. Песня на данный момент является лидером музыкальных платформ.

Эксперт считает, что Светлана Лобода тоже вряд ли бы справилась с экзаменом по русскому языку. В песне присутствует проблема с деепричастным оборотом, а именно две части оборота не согласованы между собой: «И, вспоминая тебя, снова укололо».

Источник: www.kp.ru