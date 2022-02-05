 

Эрдоган после визита на Украину заразился коронавирусом

05.02.2022, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.

«Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение президента.

Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени.  Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

Ранее турецкий лидер пригласил своих коллег из РФ и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / В ходе протестов в Вашингтоне задержаны 33 человека

11.08 / Гривна продолжает дорожать к основным валютам

24.09 / “У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и один раз”. Зеленский выступил в ООН. Полное видео

09.09 / Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в Афганистане

18.12 / Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм

28.06 / Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

19.11 / Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech оказалась выше — 95%

16.08 / Welt – премьер-министр Гаити призвал граждан к солидарности после разрушительного землетрясения

27.09 / Армения задумалась о признании независимости Нагорного Карабаха

12.05 / Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика