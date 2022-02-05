Лукашенко назвал условие, при котором он оставит руководство Белоруссией

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он оставит руководство страной лишь тогда, когда будет спокойно.

По словам Лукашенко, он президент не потому, что хочет им быть, а потому что «зависит от многих обстоятельств». Так глава Белоруссии ответил на вопрос, сколько лет он будет возглавлять государство.

«Поверьте, я президент не потому, что я очень хочу быть президентом. Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», – подчеркнул он.

Лукашенко отметил, если обстановка нормализуется, что страна определится с его преемником.

Он провел параллель с временами правления советского лидера Леонида Брежнева (1906-1982), который оставался на высшем посту до конца жизни.