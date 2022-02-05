 

В РПЦ сказали, когда не нужно крестить детей

05.02.2022, 17:20, Новости дня
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Если родители не готовы воспитывать ребенка в православии, то и крестить его не следует, сообщил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Если родители не хотят воспитывать ребенка в православной вере, то крестить его, к сожалению, не следует, потому что крещение – это не какой-то магический акт. Нельзя крестить ребенка для того, чтобы он, например, не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере», – сказал глава ОВЦС в эфире «Россия 24». 

По его словам, в СССР бабушки часто воспитывали детей в православии тайно от родителей, но «сейчас не такое время, когда можно воспитывать детей тайно, и все тайное всегда становится явным».

«Если вы как бабушка готовы взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то вы можете договориться со священником, чтобы он его крестил, но вы тогда можете оказаться в конфликте с вашим зятем, с вашей дочерью: об этом нужно тщательно подумать», – заключил митрополит Иларион.

Ранее Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.



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