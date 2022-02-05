К насильно вывезенной в Чечню Зареме Мусаевой пустили адвокатов

….от «Комитета против пыток».

Адвокаты «Комитета против пыток» (КПП) смогли попасть к жене экс-судьи Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, арестованной по делу о применении насилия к силовку и до этого насильно вывезенной из Нижнего Новгорода в Чечню. Об этом «Новой газете» сказала пресс-секретарь КПП Наталья Курекина.

Зарема Мусаева. Фото из телеграм-канала КПП

Защитники узнали, что Мусаевой оказывают медпомощь, но она все равно чувствует себя плохо. Ей дважды — при рассмотрении протокола об административном правонарушении и при избрании меры пресечения по уголовному делу — вызывали в суд скорую помощь.

Также Мусаева сказала, что от адвокатов, предоставленных КПП, она «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле». При этом 28 января к адвокатам у спецприемника подъехал замглавы полиции по охране общественного порядка МВД по Чечне Хусейн Айдамиров, который показал защитникам «заявление» об отказе от адвокатов, якобы написанное Мусаевой.

Курекина подчеркнула, что Мусаева категорически отрицает вменяемые ей нарушения как по административному делу, так и по уголовному. Ранее защитников от КПП к Мусаевой не пускали.

Адвокаты также ознакомились с материалами дела. Согласно их отчету (есть в распоряжении «Новой»), уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК (применение опасного насилия к полицейскому) в отношении Мусаевой возбудили 27 января, СМИ утверждали, что она якобы «расцарапала лицо участковому, который хотел оформить на нее административный протокол». 31 числа ей предъявили обвинение. В ходе допроса в тот же день Мусаева заявила, что 21 января, когда ее доставили в отдел полиции №1 в Грозном, она «была не в состоянии даже стоять».

В связи с произошедшим с Мусаевой КПП подал ряд жалоб в компетентные органы. Они касаются в том числе недопуска защитников к ней и ареста женщины, несмотря на наличие у нее диабета. Реакции на жалобы, по данным КПП, пока нет.

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Силовики насильно вывезли Мусаеву из Нижнего Новгорода в Чечню 20 января. Правозащитники связывают похищение Мусаевой с деятельностью ее сына Абубакара Янгулбаева. Еще один сын Мусаевой — Ибрагим Янгулбаев — стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Сайди Янгулбаев после того, как его жену насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, покинул Россию вместе с дочерью Алией. В отношении семьи поступают угрозы со стороны чеченских чиновников и силовиков, а также родственников из тейпа Келой. Угрозы звучали и со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, он называл назвал «пособниками террористов» журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, основателя «Комитета против пыток» и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина, а также саму «Новую» и телеканал «Дождь»*. На фоне происходящего квалификационная коллегия судей Чечни прекратила отставку Янгулбаева — это означает лишение его неприкосновенности.

*внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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