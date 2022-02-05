Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее для «разрыва» механизма передачи инфекции указывалось обязательное ношение перчаток.

Также ведомство отменило изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.