 

Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

05.02.2022, 17:16, Новости дня
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Роспотребнадзор исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России.

«Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.  

Ранее для «разрыва» механизма передачи инфекции указывалось обязательное ношение перчаток.

Также ведомство отменило изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.



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