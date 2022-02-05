В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Карантин в классах школ и группах детских садов Москвы по коронавирусу отменен, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.

Очные занятия возобновят 7 и 8 февраля по решению школ. Если родители предложат продлить карантин, то он может быть продлен до предписанного ранее срока.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем по решению школы переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.