 

В Москве отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

05.02.2022, 17:16, Новости дня
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Карантин в классах школ и группах детских садов Москвы по коронавирусу отменен, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.

Очные занятия возобновят 7 и 8 февраля по решению школ. Если родители предложат продлить карантин, то он может быть продлен до предписанного ранее срока.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем по решению школы переводится на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей. 



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