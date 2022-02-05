 

Орангутан, победивший на выборах новогоднего символа Новосибирска, сломал локоть

05.02.2022, 17:11, Разное
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В Новосибирске, объявленном «Новогодней столицей России», прошли выборы животного-талисмана. Вскоре после подсчёта голосов стало известно, что победитель – орангутан Бату, получил серьёзную травму.

Голосование проводилось на сайте новосибирской мэрии. В выборах участвовали пятеро обитателей городского зоопарка – амурский тигр, манул, белый медведь, орангутан и снежный барс. Мэрия активно поддерживала медведя Шилку, однако новосибирцы, которые по понятным причинам недолюбливают медведей, массово голосовали за кандидата с самым низким антирейтингом – орангутана Бату. Несмотря на многочисленные сообщения о подтасовках при подсчёте голосов, Бату победил с солидным отрывом.

«Мы все обеспокоены состоянием Бату. Локоть – это серьёзно. Возможно, это месть властей народному кандидату за принципиальную позицию и популярность. От медведей всего можно ожидать. Они сильно отличаются от своего сказочного имиджа – на самом деле это свирепое, жадное, хитрое и вероломное животное. Шило в бок воткнёт и не поморщится», – заявил глава предвыборного штаба Бату Андрей Гладченко.

Встревоженные горожане собрались у ворот зоопарка и требуют допуска к Бату независимых ветеринаров, а если потребуется, отправки его в зарубежную ветеринарную клинику для обследования и лечения. Мэр города уже сообщил, что, поскольку орангутан не может выполнять функции новогоднего талисмана по состоянию здоровья, этот пост получит медведь Шилка. Администрация спешно готовит инаугурацию медведя, которая пройдёт в условиях секретности.

Жители Новосибирска намерены отстоять свой выбор. На улицах появились листовки с заголовком «Локоть сломан – Бату не сломлен!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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